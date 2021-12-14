Спорт

Псковские курсанты завоевали медали на первенстве СЗФО по самбо

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России вернулись с медалями с первенства и чемпионата СЗФО по самбо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Отборочный тур чемпионата России по самбо завершился в городе Усинске Республики Коми. В соревнованиях приняли участие спортсмены Северо-Западного федерального округа.

Курсант из Пскова Анастасия Васильева завоевала «золото» в весовой категории до 56 килограмм, тем самым обеспечив себе участие в чемпионате России, который состоится в Свердловской области в марте 2022 года.

Курсант академии Александр Котельников на первенстве СЗФО по самбо занял третье место в весовой категории до 64 килограмм.

Оба спортсмена подтвердили разряд кандидата в мастера спорта по самбо. Их тренирует преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России мастер спорта России по дзюдо Кирилл Романов.