Спорт

Юные шахматисты Пскова получили награды за победы в рамках всероссийского турнира

В преддверии новогодних праздников руководители Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов и Александр Шпак посетили школы Пскова, где встретились с директорами, учителями и учащимися образовательных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В Гуманитарном лицее Дмитрий Шахов и глава детско-юношеского совета ФШПО, главный тренер юношеской сборной по шахматам Псковской области Александр Шпак вручили юным шахматистам грамоты и медали, сладкие призы за их победы на городском и областном этапах всероссийского турнира среди команд второклассников.

Обращаясь к ребятам, Дмитрий Шахов отметил, что к сожалению, в связи с пандемией коронавируса в начале года было очень трудно проводить детские соревнования из-за постоянных ограничений, тем более торжественно вручать награды и призы, но сегодня представилась возможность лично прийти в школу, чтобы поздравить лучшую команду России среди второклассников.

«Вы делаете только свои первые шаги в шахматах – древней, увлекательной и мудрой игре, и, несмотря трудности, вам удалось успешно пройти все отборочные состязания и, показав настоящий командный дух и взаимную поддержку друг друга, победить на всероссийском турнире среди лучших команд вторых классов школ из регионов России, где в школах преподают шахматы», - сказал Дмитрий Шахов.

«Ваша замечательная победа на всероссийском турнире стала еще и решающим вкладом в победу на областном конкурсе благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, где выявляются лучшие школы по организации шахматного всеобуча, поэтому мы с удовольствием вручаем Гуманитарному лицею и учителю шахмат Александру Муравьёву современный ноутбук»,- продолжил он.

«Надеемся, что новая техника позволит качественно улучшить как преподавание шахмат в лицее, так и организацию внутришкольных детских спортивных соревнований»,- подчеркнул Александр Шпак.

В средней школе №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых директор Светлана Алексеева и учитель шахматного всеобуча Светлана Пошибайлова показали гостям специализированный кабинет, где второклассники обучаются шахматам. Там установлены ноутбуки, которые были вручены школе за победу в областном конкурсе благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко несколько лет назад.

Поздравляя с заслуженными наградами юных шахматистов Александр Шпак и Дмитрий Шахов особо отметили ведущую роль учителя шахмат Светланы Пошибайловой, которая уже неоднократно приводила к победам своих воспитанников на различных соревнованиях и конкурсах, а также пожелали ребятам продолжать заниматься уже в спортивных кружках и секциях, поскольку шахматы помогают развивать не только логическое мышление и память, но воспитать лучшие качества характера: волю, терпение, целеустремленность, умение побеждать и проигрывать.

По словам президента областной Федерации шахмат, когда в Псковской области было принято решение организовать уроки шахмат в начальной школе, в администрации области руководствовались позицией великого педагога Василия Сухомлинского, которую в своей книге «Сердце отдаю детям» он выразил следующими словами: «Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов умственной культуры».

«Поэтому я с большим удовольствием хочу поблагодарить руководство школы за то, что созданы хорошие условия для шахматного досуга и образования детей, а учителей шахматного всеобуча - за то, что они отдают своим воспитанникам все свои знания, вкладывают в них свою душу», — заключил Дмитрий Шахов. Директор школы Светлана Алексеева подтвердила возможности принимать и проводить различные городские соревнования по шахматам среди школьников, а также заверила руководство областной Федерации шахмат, что их школа готова обеспечить условия, соответствующие всем требованиям.