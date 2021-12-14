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Спорт

Великолукских подростков обучили базовым боксерским навыкам

27.12.2021 08:23|ПсковКомментариев: 0

Мастер-класс по единоборствам в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» состоялся в Великих Луках на базе десятого лицея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Тренер высшей категории по боксу клуба спортивных единоборств «Отечество — Псковская область» Алексей Селиверстов провел урок бокса для 20 учащихся школы и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. У ребят была возможность познакомиться с боксом и обучиться базовым навыкам этого вида спорта.

Мастер-класс организовали и провели в сотрудничестве с городским отделом подразделения по делам несовершеннолетних. В прошедшем мероприятии принимали участие начальник ОПДН Денис Долганов и инспектор ПДН Анастасия Сысоенкова.

Теги: #великие луки #бокс #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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