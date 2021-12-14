Спорт

Итоги чемпионата по шахматам утвердили в Псковской области

Итоги чемпионата по шахматам утвердили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Чемпионат Псковской области прошел в городе Великие Луки с обсчетом международного и российского шахматных рейтингов.

«Спортивные состязания состоялись на территории прекрасного спортивного помещения шахматного клуба МБУ "Атлетика", который великолукским шахматистам предоставили по поручению главы города Николая Козловского. Соревнования прошли с соблюдением ограничений, установленных в Псковской области в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в частности, без зрителей», - отметили в Федерации шахмат.

Этот командный чемпионат области входит в программу регионального смотра-конкурса на лучшую организацию спортивной работы муниципальных образований Псковской области. Поэтому в составе команды муниципального образования, по решению областной Федерации шахмат должны играть вместе со взрослыми спортсменами и юные шахматисты, добавили в Федерации шахмат.

В составе команд, принявших участие в этом соревновании, выступили почти все сильнейшие игроки Псковской области, включая чемпиона Европы 2021 года и победителя детского первенства России 2021 года, юного шахматиста из Пскова Алексея Захарова, а также победителей недавно завершившегося первенства СЗФО Александра Кульнева и Эльвиры Галахановой.

По итогам командного турнира лучший результат, набрав 37,5 очков и не проиграв ни одного матча, показала сборная города Пскова,в состав которой вошли Алексей Захаров, Святослав Самсонов, Дарья Кульнева, Александр Кульнев и Эльвира Галаханова.

Серебряные медали, набрав 34 очка, завоевали хозяева чемпионата области - спортсмены сборной города Великие Луки (Валентин Власов, Дмитрий Ленчуков, Светлана Григорьева, Кирилл Титов, Ася Якорева).

Третье место с результатом 26,5 очков взяли шахматисты сборной Псковского района, которые в этом соревновании выступили в таком составе: Олег Малахов, Василий Орлов, Анастасия Горцева, Александр Николаев, Арина Иванова.

«По результатам личных выступлений в этом соревновании шахматисты смогли улучшить свои международные и национальные шахматные рейтинги. Данный командный турнир стал завершающим мероприятием в календаре официальных соревнований Псковской области 2021 года. Следующий официальный региональный турнир по шахматам пройдет уже в новом 2022 году», - заключили в региональной Федерации шахмат.