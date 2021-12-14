Спорт

В Острове открылся современный шахматный клуб

Современный шахматный клуб начинает работу в городе Острове. В церемонии открытия, которая прошла в Доме детского творчества имени Клавдии Назаровой, приняли участие глава района Дмитрий Быстров и президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Дмитрий Шахов отметил, что островский шахматный клуб стал вторым в регионе после подобного в Дедовичах. В течение 2022 года число таких шахматных альма-матер планируется увеличить до 11 в различных районах Псковской области.

Президент областной шахматной Федерации подчеркнул, что шахматный клуб в Острове – это не очередной кружок, а современный общедоступный досуговый интеллектуальный центр для населения, где в комфортных условиях его услугами могут воспользоваться как дети, так и взрослые, причем на бесплатной основе.

«Надеемся, что такой клуб получит от Федерации шахмат России соответствующий сертификат, и он может быть использован для организации уже межрегиональных турниров», - сказал Дмитрий Шахов.

Посетители клуба будут иметь возможность играть в шахматы как на обычных шахматных досках, так и на современной электронной доске с трансляцией партий в сети Интернет, пользоваться электронными шахматными часами новейших образцов. Для исключения подсказок игрокам и полного соблюдения правил во время проведения онлайн матчей в помещении шахматного клуба установлены видеокамеры.

Вручая ноутбук руководителю клуба Валерию Русову, Дмитрий Шахов отметил, что с помощью компьютерного оборудования любители шахмат в интерактивном режиме смогут слушать курсы лекций по теории и практике шахматной игры от профессиональных игроков и тренеров, задавать вопросы и получать ответы от ведущих шахматистов Пскова и Великих Лук, а в перспективе и России, не выезжая за пределы района. Это актуально и с точки зрения экономии средств, и в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19.

Глава Островского района Дмитрии Быстров поблагодарил Дмитрия Шахова за оказанную организационную помощь и техническую поддержку в создании современного шахматного клуба. «Конечно, заядлые шахматисты спокойно могут обходиться классическими досками и фигурами, но мы живем в современном мире, поэтому технические новинки и интерактивные возможности способны привлечь еще большее количество детей и взрослых в такой клуб, воспитать в них любовь к одной из лучших интеллектуальных игр уже на протяжении столетий. К тому же такой позитивный досуг отвлекает детей от бесцельного времяпровождения, формирует аналитический взгляд, развивает мышление», - сказал руководитель муниципалитета.

Педагог-организатор Валерий Русов также выразил благодарность в адрес областной Федерации шахмат. «В Острове богатые шахматные традиции, наша землячка Анастасия Ковалевич была чемпионкой России по быстрым шахматам среди девушек до 10 лет. Надеюсь, что большие победы еще будут у наших ребят», - отметил Валерий Русов.

Дмитрий Быстров поддержал продолжение активного сотрудничества с областной Федерацией по развитию и популяризации шахмат на территории Островского района. Он также выразил готовность провести на базе нового клуба областной шахматный турнир.

В знак обоюдной признательности Дмитрий Быстров и Дмитрий Шахов разыграли дружескую шахматную баталию.

Добавим, что программа региональной Федерации шахмат «Подари детям шахматный клуб» реализуется в Псковской области благодаря инициативе дружной и профессиональной команды шахматных организаторов и поклонников шахматного искусства: Сергея Арефьева, Дмитрия Шахова, Александра Шпака и Елены Горащенковой. Подготовленный ими проект о развитии сети районных шахматных клубов стал победителем конкурса Фонда президентских грантов «Точки роста — детям из сельской местности». Его реализацию в районах Псковской области поддержали 11 глав муниципальных образований.

Активно к реализации проекта подключился созданный в 2020 году губернатором области Михаилом Ведерниковым Региональный центр шахматного образования и спорта, который задействовал программу «Успех каждого ребенка», входящую в национальный проект «Образование».