Спорт

Алексей Севастьянов рассказал телеканалу «Матч», кто «похоронил» псковский футбольный клуб

Основатель клуба «Псков-747», актер, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов стал героем передачи «НеПремьерЛига» на телеканале «Матч». Первый выпуск программы посвятили частным футбольным клубам в России, в том числе в нем рассказывается об опыте перехода псковского клуба из частных рук в государственное управление.

«Со слезами на глазах, обернитесь, посмотрите, мне больно это видеть. Больно видеть, потому что за 15 лет это первые два года, когда нет точки роста. Ничего не прибавилось, ни одного кресла нового. К сожалению, на сегодняшний день не существует больше клуба ФК "Псков-747", и "похоронили" клуб бюрократы Российского футбольного союза. Клуб перестал существовать не из-за финансовых проблем. Пока команда играла в профессиональной футбольной лиге, порядка 100 млн мы привлекли от спонсоров, половина из них были мои личные средства», - сказал Алексей Севастьянов в интервью программе.

Он вспомнил, как в 2004 году пришел на заброшенный стадион «Локомотив», где полностью отсутствовала инфраструктура. «На тот период мне удалось договориться с губернатором, тогда им был Михаил Варфоломеевич Кузнецов. Была абсолютно честная история — я беру стадион, восстанавливаю его, не меняя профиль, не делая из этого рынок, торговый центр, еще что-то, инвестирую сюда 10 млн, и в этом случае аренда будет 100 рублей в месяц. Конечно, вложить пришлось больше в два раза. Стадион был с иголочки. Мы открыли футбольную школу, начинали с одной команды ребят 1996 года рождения, потихоньку начали двигаться вперед», - продолжил основатель ФК.

Позже стадион, по его словам, стал жить настоящей футбольной жизнью. «Но она прервалась в период 2019-2020 годов. Еще раз скажу, не из-за пандемии, не из-за финансовых проблем, а из-за бюрократических решений. Мы хотели поменять юрлицо, нам было обещано, что это возможно. Когда мы запустили весь механизм и осуществили задуманное, РФС нам сказал: извините, смена юрлица — возвращайтесь обратно и по спортивному признаку», - рассказал Алексей Севастьянов.