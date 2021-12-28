Алексей Севастьянов рассказал телеканалу «Матч», кто «похоронил» псковский футбольный клуб

Основатель клуба «Псков-747», актер, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов стал героем передачи «НеПремьерЛига» на телеканале «Матч». Первый выпуск программы посвятили частным футбольным клубам в России, в том числе в нем рассказывается об опыте перехода псковского клуба из частных рук в государственное управление.
Он вспомнил, как в 2004 году пришел на заброшенный стадион «Локомотив», где полностью отсутствовала инфраструктура. «На тот период мне удалось договориться с губернатором, тогда им был Михаил Варфоломеевич Кузнецов. Была абсолютно честная история — я беру стадион, восстанавливаю его, не меняя профиль, не делая из этого рынок, торговый центр, еще что-то, инвестирую сюда 10 млн, и в этом случае аренда будет 100 рублей в месяц. Конечно, вложить пришлось больше в два раза. Стадион был с иголочки. Мы открыли футбольную школу, начинали с одной команды ребят 1996 года рождения, потихоньку начали двигаться вперед», - продолжил основатель ФК.
Позже стадион, по его словам, стал жить настоящей футбольной жизнью. «Но она прервалась в период 2019-2020 годов. Еще раз скажу, не из-за пандемии, не из-за финансовых проблем, а из-за бюрократических решений. Мы хотели поменять юрлицо, нам было обещано, что это возможно. Когда мы запустили весь механизм и осуществили задуманное, РФС нам сказал: извините, смена юрлица — возвращайтесь обратно и по спортивному признаку», - рассказал Алексей Севастьянов.