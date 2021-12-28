Спорт

Директор псковского детского центра стал участником шоу «Русский ниндзя»

Директор псковского детского центра «Юный Техник» Алексей Гиацинтов стал участником шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС. Выпуск с участием псковича вышел в эфир 27 декабря.

Скриншот из выпуска шоу «Русский ниндзя»

«Своим примером я пытаюсь доказать воспитанником своего центра, что нужно не только заниматься наукой, но и быть физически-развитыми, чтобы они понимали, что можно быть не только директором детского центра и ходить в пиджаке и галстуке, но и показывать высокие спортивные результаты», - рассказал спортсмен о своем решении участвовать в шоу.

Скриншот из выпуска шоу «Русский ниндзя»

На прохождение полосы препятствий Алексей Гиацинтов затратил 2 минуты 49 секунд. Пскович прошел в полуфинал, но в финал выйти не смог, поскольку во время прохождения третьего этапа испытаний упал в бассейн.

Ранее сообщалось, что в финал шоу прошел выпускник плюсской школы, 34-летний тренер по общей физической подготовке Семен Кокотлив.