Спорт

Более 800 человек посетили псковский музей олимпийского движения за год

Ежегодная конференция Великолукской городской общественной организации «Великолукская олимпийская академия» состоялась 27 декабря. На ней подвели итоги работы организации в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Так, за год в области развития олимпийского образования и информационно-пропагандистской деятельности удалось провести:

интеллектуальную игру «Знатоки олимпизма» среди обучающихся средних общеобразовательных учреждений города Великие Луки, в ней приняли участие более 300 человек,

квест-игру «Равнение на олимпийцев», посвященную Международному олимпийскому дню, в рамках детской летней оздоровительной кампании. Ее участниками стали более 60 юных великолучан.

Кроме того, продолжил деятельность Музей спорта и олимпийского движения Псковского края. За 2021 год его посетили 815 человек. Среди населения Псковской области распространяли знания об олимпийском движении, это делали посредством издания пресс-портретов олимпийцев региона, баннеров, сувениров с олимпийской тематикой. На информационных площадках города Великие Луки были размещены баннеры с пресс-портретами олимпийцев, изготовлены сувениры, а материалы о истории и современности олимпийского движения и олимпизма публиковались в СМИ.

Как всегда, обширным направлением работы был раздел «Научные, научно-практические конференции, семинары и олимпийские научные сессии, научные публикации», отметил вице-президент академии Дмитрий Белюков.

На XXXII Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение и Олимпийские игры (история и современность)» обучающийся 2-го курса бакалавриата ВЛГАФК Иван Румянцев стал победителем среди студентов с докладом «Первые российские олимпийцы: судьба А. П. Родзянко» (научный руководитель Дмитрий Белюков).

Обучающаяся 2-го курса магистратуры ВЛГАФК Елизавета Смирнова заняла 2-е место среди молодых ученых с докладом «Рабочая тетрадь по истории олимпийского движения как средство подготовки обучающихся» (научный руководитель Дмитрий Белюков).

Иван Румянцев, как победитель национальной научной сессии, представлял Россию на 61-й ежегодной сессии молодых ученых в Международной олимпийской академии в Олимпии (Греция).

Великолукская олимпийская академия стала соорганизатором открытой научно-практической конференции «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы», посвященной Году науки и технологий. К участию в конференции были приглашены ученые и специалисты, работающие в сфере физической культуры и спорта, преподаватели и обучающиеся вузов, руководители спортивных клубов и федераций, спортсмены, тренеры. В конференции приняли участие более 120 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Смоленска, Волгограда, Воронежа, Сургута, Челябинска, Чайковского, Пскова, Минска и Великих Лук.

Всем участникам выдали сертификаты. По итогам конференции издали сборник материалов тиражом 200 экземпляров, который разослали участникам и в вузы сферы физической культуры и спорта РФ.

Дмитрий Белюков принимал участие в заседаниях комиссии по олимпийскому образованию ОКР и Олимпийском собрании ОКР. Коллектив авторов из 13 специалистов подготовил монографию «Олимпийское образование: из опыта работы Великолукской олимпийской академии», которая выйдет в свет уже в начале 2022 года.

В мероприятиях ВЛОА в 2021 году приняли участие 515 человек разных возрастных и социальных групп. С учетом посетителей Музея спорта и олимпийского движения Псковского края (815) количество задействованных в мероприятиях по популяризации олимпийского движения и развитию олимпийского образования составляет не менее 1 330 человек.