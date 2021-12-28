Спорт

Спортсменов и тренеров Псковской области чествовали на Балу чемпионов

Бал чемпионов, посвященный подведению итогов спортивного сезона этого года, состоялся в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, торжественное мероприятие прошло в БКЗ областной филармонии 28 декабря.

На областном спортивном празднике чествовали лучших спортсменов и их тренеров.

«Рад, что сегодня обстоятельства позволили провести Бал чемпионов очно. Каждый спортсмен и тренер вносит важный вклад в развитие псковского спорта», - выступил с приветственным словом губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что общий дефицит бюджета не позволяет положительно отвечать на все запросы спортивных федераций.

Несмотря на это, уходящий год, по словам главы региона, был достаточно продуктивным. Так, в Пскове привели в порядок стадион «Машиностроитель». «Теперь он открывает новые широкие возможности в проведении спортивных мероприятий и соревнований. Также он считается одним из лучших стадионов Северо-Западного федерального округа», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона сообщил собравшимся, что скоро на территории стадиона «Электрон» появится новая спортивная площадка в рамках реализации программы «Газпром детям». Он также отметил продолжение строительства площадок для занятий ГТО и воркаутом, которых на территории области открыто уже более 250.

«В целом, из бюджета мы потратили на это направление около 280 миллионов. Наши спортсмены представляют регион на соревнованиях в новой форме. Мы продолжаем прорабатывать дополнительные меры поддержки», - сказал губернатор и добавил, что сейчас рассматривается предложение скорректировать сумму выплат для тренеров и спортсменов. Отдельные слова признательности он выразил семьям и тренерам.

В рамках мероприятия на сцене выступи театр танца «Русские узоры», художественные гимнасты из школы «Гармония», воспитанники спортивной школы «Бригантина» и пара из Федерации танцевального спорта.

На празднике присутствовали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава администрации Псковской области Борис Елкин и председатели спортивных федераций.