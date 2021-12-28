Спорт

За год в Псковской области провели более 200 уличных тренировок по воркауту

Итоги деятельности движения Street Workout за 2021 год подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер спортивного движения в регионе Виталий Дидыч.

В рамках проекта Street Workout в Псковской области за год провели свыше 200 тренировок на уличных площадках, а в школах и вузах были организованы различные мастер-классы по воркауту и пропаганде здорового образа жизни. Представителям движения удалось также провести в области ряд мероприятий, это:

областные соревнования по воркауту Street Fest 2021;

международная патриотическая онлайн-акция «Рекорд Победы», приуроченная к Дню Победы в Великой Отечественной войне;

онлайн-соревнования по воркауту «Твой максимум. Псков»;

всероссийские соревнования по воркауту Workout Games Pskov 2021;

массовый мастер-класс по воркауту для участников мотопробега в честь 800-летия Александра Невского;

соревнования по воркауту

на кубок губернатора Псковской области;

на кубок губернатора Псковской области; онлайн-соревнования «Воркаут-троеборье».

Помимо этого, был осуществлен ремонт и частичная замена испорченных турников и комплектующих на воркаут-площадках в Пскове, проведено свыше 100 тренировок по подготовке к сдаче нормативов ГТО с участниками «Проекта развития воркаут-движения, как основы подготовки к ГТО». 50 участников проекта успешно сдали нормативы по ГТО, большинство из них получили «золотые значки».

1 июля началась реализация проекта «Street Workout - сообщество твоего развития», в августе представители движения принимали участие на открытии спортивных ФОКОТов в городе Пскове и Псковском районе, а в сентябре спортсмены оказали помощь в бесплатной установке новой воркаут-площадки на территории специальной коррекционной школы №5 в городе Пскове.

4 сентября Виталий Дидыч выступил судьей на международных соревнованиях по воркауту в Москве, 3 декабря он принял участие на псковском областном форуме «Содействие» в роли спикера, а представлял воркаут-движение на форуме руководитель его пресс-службы Алексей Метлицкий.

Также представители движения в течение 2021 года:

принимали участие в проекте создания пяти новых крупных спортивных площадок, которые установили в городе Великие Луки, Острове, Пскове и Гдовском районе;

в рамках курирования установки спортивных площадок в Псковской области стали партнерами псковского производства уличных и воркаут-площадок Beast;

подготовили бесплатную четырехмесячную программу тренировок по воркауту для участников проекта «Street Workout — сообщество твоего развития»;

с учащимися из муниципалитетов Псковской области и спортсменами провели девять онлайн-тренингов по воркауту и развитию soft skills.

Представители движения выразили благодарность администрации Псковской области, фонду президентских грантов, проектному офису «Команды 2018», псковскому городскому молодежному центру, центру спортивной подготовки региона, спортивным комитетам и администрациям города Пскова, Псковского района, Гдова, Струг-Красных, Новоржева, Пыталово, Себежа, Великих Лук, Невеля и своим постоянным партнерам за поддержку и помощь в развитии «массового и востребованного спортивного направления среди населения».

«Мы выражаем признательность всем, кто принимает участие в нашем движении Street Workout Pskov, а также за помощь в реализации различных проектов, проведении соревнований. Тем, кто является частью нашего спортивного движения. Отдельное спасибо хочется сказать активистам движения, ведь общими усилиями мы достигли многих поставленных целей. Благодаря вам мы развиваем наш нынешний проект, который поможет сформировать единое воркаут-сообщество в Псковской области!» - отметил Виталий Дидыч.