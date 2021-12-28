Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Изменения для владельцев недвижимости
Что нужно для любимого хобби?
гонки по вертикали
Новогодние подарки для любимых
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
соцсети завоевали регион
ОЖД ИТОГИ-2021
«Классные каникулы» в Новый год
музей русского пития
политические итоги - 2021
отпечаталось в сердце
Детские сады Пскова ждет ремонт
политики в соцсетях
бравая сотня
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Спорт 28.12.2021 08:294 Алексей Севастьянов рассказал телеканалу «Матч», кто «похоронил» псковский футбольный клуб 31.12.2021 14:400 За год в Псковской области провели более 200 уличных тренировок по воркауту 30.12.2021 13:320 Праздничная тренировка по воркауту прошла в Пскове. ВИДЕО 28.12.2021 22:183 Итоги спортивной жизни Пскова за год подвели в администрации 28.12.2021 15:230 Более 800 человек посетили псковский музей олимпийского движения за год 28.12.2021 13:220 Спортсменов и тренеров Псковской области чествовали на Балу чемпионов
 
 
 
Самое популярное 29.12.2021 17:1411 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 30.12.2021 09:170 Псковский гидрометцентр дал прогноз погоды на Новый год 28.12.2021 17:5718 Почти 45 тысяч доз вакцины от COVID-19 пришло в негодность в Псковской области 28.12.2021 18:123 Александр Нестерук допустил скорое появление омикрон-штамма COVID-19 в Псковской области 30.12.2021 11:1822 Строительство парка «Россия - моя история» в Пскове остановили из-за ареста подрядчика 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

За год в Псковской области провели более 200 уличных тренировок по воркауту

31.12.2021 14:40|ПсковКомментариев: 0

Итоги деятельности движения Street Workout за 2021 год подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер спортивного движения в регионе Виталий Дидыч.

В рамках проекта Street Workout в Псковской области за год провели свыше 200 тренировок на уличных площадках, а в школах и вузах были организованы различные мастер-классы по воркауту и пропаганде здорового образа жизни. Представителям движения удалось также провести в области ряд мероприятий, это: 

  • областные соревнования по воркауту Street Fest 2021;
  • международная патриотическая онлайн-акция «Рекорд Победы», приуроченная к Дню Победы в Великой Отечественной войне;
  • онлайн-соревнования по воркауту «Твой максимум. Псков»;
  • всероссийские соревнования по воркауту Workout Games Pskov 2021;
  • массовый мастер-класс по воркауту для участников мотопробега в честь 800-летия Александра Невского;
  • соревнования по воркауту 
    на кубок губернатора Псковской области;
  • онлайн-соревнования «Воркаут-троеборье».

Помимо этого, был осуществлен ремонт и частичная замена испорченных турников и комплектующих на воркаут-площадках в Пскове, проведено свыше 100 тренировок по подготовке к сдаче нормативов ГТО с участниками «Проекта развития воркаут-движения, как основы подготовки к ГТО». 50 участников проекта успешно сдали нормативы по ГТО, большинство из них получили «золотые значки».

1 июля началась реализация проекта «Street Workout - сообщество твоего развития», в августе представители движения принимали участие на открытии спортивных ФОКОТов в городе Пскове и Псковском районе, а в сентябре спортсмены оказали помощь в бесплатной установке новой воркаут-площадки на территории специальной коррекционной школы №5 в городе Пскове. 

4 сентября Виталий Дидыч выступил судьей на международных соревнованиях по воркауту в Москве, 3 декабря он принял участие на псковском областном форуме «Содействие» в роли спикера, а представлял воркаут-движение на форуме руководитель его пресс-службы Алексей Метлицкий.

Также представители движения в течение 2021 года:

  • принимали участие в проекте создания пяти новых крупных спортивных площадок, которые установили в городе Великие Луки, Острове, Пскове и Гдовском районе;
  • в рамках курирования установки спортивных площадок в Псковской области стали партнерами псковского производства уличных и воркаут-площадок Beast;
  • подготовили бесплатную четырехмесячную программу тренировок по воркауту для участников проекта «Street Workout — сообщество твоего развития»;
  • с учащимися из муниципалитетов Псковской области и спортсменами провели девять онлайн-тренингов по воркауту и развитию soft skills.

Представители движения выразили благодарность администрации Псковской области, фонду президентских грантов, проектному офису «Команды 2018», псковскому городскому молодежному центру, центру спортивной подготовки региона, спортивным комитетам и администрациям города Пскова, Псковского района, Гдова, Струг-Красных, Новоржева, Пыталово, Себежа, Великих Лук, Невеля и своим постоянным партнерам за поддержку и помощь в развитии «массового и востребованного спортивного направления среди населения».

«Мы выражаем признательность всем, кто принимает участие в нашем движении Street Workout Pskov, а также за помощь в реализации различных проектов, проведении соревнований. Тем, кто является частью нашего спортивного движения. Отдельное спасибо хочется сказать активистам движения, ведь общими усилиями мы достигли многих поставленных целей. Благодаря вам мы развиваем наш нынешний проект, который поможет сформировать единое воркаут-сообщество в Псковской области!» - отметил Виталий Дидыч. 

Теги: #Псковская область #спорт #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 332 человека
31.12.2021, 15:500 «Хайпожоры»: Итоги 2021 года в соцсетях. ВИДЕО 31.12.2021, 15:350 Женщина попала в ДТП в Псковском районе, в машине были два ребенка 31.12.2021, 15:201 Деду Морозу специального назначения сыграли на скрипке в Псковской области 31.12.2021, 15:000 Псковские энергетики работают сегодня в режиме повышенной готовности
31.12.2021, 14:400 За год в Псковской области провели более 200 уличных тренировок по воркауту 31.12.2021, 14:270 В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину за кражу коньяка 31.12.2021, 14:072 Более 265 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса 31.12.2021, 13:530 Легковой автомобиль съехал в кювет в Псковском районе
31.12.2021, 13:360 Николай Козловский: 2021-й год запомнится успехами наших земляков 31.12.2021, 13:160 Водитель «Ниссана» врезался в грузовик на улице Труда в Пскове и получил травмы 31.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 31.12.2021, 12:481 Для четырех из десяти россиян 2021 год оказался хуже предыдущего - опрос
31.12.2021, 12:290 Российским банкам запретили списывать соцвыплаты за долги 31.12.2021, 12:060 «Хайпожоры»: Итоги 2021 года в соцсетях 31.12.2021, 11:470 В Псковской области выявили 120 новых случаев заражения COVID-19, шесть человек умерли 31.12.2021, 11:300 Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством
31.12.2021, 11:210 Михаил Ведерников: Пусть 2022-й принесет яркие моменты и большие победы 31.12.2021, 11:180 Розыск пропавшей без вести женщины продолжается в Псковской области 31.12.2021, 11:131 Дендролог предупредил о неожиданной опасности живых новогодних елей 31.12.2021, 11:001 Псковичей предупредили об уловках дистанционных мошенников
31.12.2021, 10:510 В ГИБДД разъяснили, как псковичам будут оказываться госуслуги в праздники 31.12.2021, 10:372 Ученые приклеили птицам на лоб магниты и сбили их с пути 31.12.2021, 10:280 35-летний пскович задержан за хищение из магазина двух бутылок виски 31.12.2021, 10:119 Путин предупредил Байдена о возможности разрыва отношений из-за санкций
31.12.2021, 10:024 Михаил Ведерников прокомментировал динамику заболеваемости COVID-19 в Псковской области 31.12.2021, 09:530 Александр Котов: Пусть каждый день года будет наполнен общением, достижениями, познанием нового 31.12.2021, 09:482 В Росгвардии сообщили о привлечении ОМОН к обеспечению безопасности псковичей на Новый год 31.12.2021, 09:360 Путин отменил обязательный техосмотр
31.12.2021, 09:090 Подарки воспитанникам дома ребенка передали псковские полицейские 31.12.2021, 08:559 Псковичей предупредили о возможном отключении электроснабжения в новогоднюю ночь 30.12.2021, 22:010 Идею ввести выходной день 31 декабря положительно оценили более 80% россиян — опрос 30.12.2021, 21:510 Десять премьер, три фестиваля и зарубежные гастроли – итоги года в псковском театре
30.12.2021, 21:390 Псковичам предлагают сделать подарки находящимся в больницах детям 30.12.2021, 21:290 Необычный дорожный инспектор встречал водителей на Октябрьской площади в Пскове 30.12.2021, 21:150 В канун Нового года псковские росгвардейцы встретились с родственниками погибших товарищей 30.12.2021, 20:582 30 новых школьных автобусов поступили в районы Псковской области
30.12.2021, 20:452 Автомобиль врезался в столб на Рижском проспекте в Пскове 30.12.2021, 20:340 За нарушения в благоустройстве Пскова за год составили более тысячи протоколов 30.12.2021, 20:100 Информационный стенд «Михайловского» открыли сегодня в Пскове 30.12.2021, 20:081 Несовершеннолетних заключенных в Псковской области поздравили с Новым годом
30.12.2021, 19:525 Путин дал гражданство России бывшей советнице президента США Рейгана 30.12.2021, 19:410 В молодежных проектах в Пскове за год поучаствовали более 20 тысяч человек 30.12.2021, 19:200 Пенсионный фонд расширит перечень мер соцподдержки для псковичей 30.12.2021, 18:530 Более 190 человек задержали псковские росгвардейцы за прошедший год
30.12.2021, 18:3810 Минюст включил Шендеровича и Толоконникову в список иноагентов 30.12.2021, 18:290 ПЛН-ТВ: Как псковичи планируют отметить Новый год? 30.12.2021, 18:190 Политические итоги - 2021 30.12.2021, 18:100 Великолучан предупредили об изменениях в новогоднем расписании автобусов
30.12.2021, 18:090 Юных псковичей приглашают на эксклюзивную трансляцию «Кремлевской елки» 30.12.2021, 18:010 Ветеранов из 14-го округа города Пскова поздравили с Новым годом 30.12.2021, 17:462 Аркадий Мурылев перечислил перспективные в 2022 году отрасли 30.12.2021, 17:350 Псковский театр драмы опубликовал режим работы кассы
30.12.2021, 17:132 Новый каток открылся в Финском парке в Пскове. ФОТО 30.12.2021, 17:050 Опубликован режим работы псковского аквапарка и торговых центров в новогодние праздники 30.12.2021, 17:004 Фотофакт: В Пскове включили новый светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и Иркутского переулка 30.12.2021, 16:490 Вандалы разбили фигурку гнома в центре Пскова
30.12.2021, 16:310 Жилой многоквартирный дом горел в Плюссе 30.12.2021, 16:190 Псковская область получит почти 270 млн рублей на выплаты медработникам за выявление онкологии 30.12.2021, 16:087 Десять медиков в Псковской области получили по 150 тысяч рублей 30.12.2021, 15:410 Два автомобиля столкнулись перед мостом Александра Невского в Пскове
30.12.2021, 15:210 Ледяной дождь прогнозируют в Псковской области 31 декабря 30.12.2021, 15:061 Имена десяти лучших педагогов назвали в Псковской области 30.12.2021, 14:530 Более 1000 специальных операций провели псковские росгвардейцы за год 30.12.2021, 14:4020 2021 — гори в аду
30.12.2021, 14:320 Юные псковичи смогли посетить «Мосфильм» благодаря «Елке желаний» 30.12.2021, 14:170 Аркадий Мурылев внес свои предложения в проект ПЛН «100 псковских миллионеров» 30.12.2021, 14:100 Псковичей приглашают на новогоднюю фотосессию в особняк 30.12.2021, 14:000 «Сообразим на троих»: Политические итоги года. ВИДЕО
30.12.2021, 13:522 Аркадий Мурылев назвал причину жалоб предпринимателей на дизайн-код 30.12.2021, 13:450 Регионам предложили самостоятельно решить вопрос о продлении зимних каникул в школах 30.12.2021, 13:320 Праздничная тренировка по воркауту прошла в Пскове. ВИДЕО 30.12.2021, 13:173 Каким был 2021 год для Октябрьской железной дороги в Псковской области. ЛОНГРИД
30.12.2021, 13:120 Дмитрий Барабанов наградил победителей конкурса «Художники Звездного — 2021» 30.12.2021, 13:080 Клиенты СНГБ смогут получать 10% кэшбэка по бизнес-карте до конца марта 30.12.2021, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 30.12.2021, 12:530 Псковичей приглашают провести новогодние каникулы вместе со Сбером
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru