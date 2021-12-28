Спорт

Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса со скандалом

Молодежные сборные России и Чехии по хоккею сняли с рейса из Калгари во Франкфурт, в настоящий момент команды вылетают в Торонто, цитирует РИА Новости собственный источник, знакомый с ситуацией.

Молодежный чемпионат мира по хоккею в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне досрочно завершился из-за распространения коронавируса.

«Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукав. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт», - сообщил источник РИА Новости.