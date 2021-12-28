Псковичу присвоили звание мастера спорта России по легкой атлетике

Спортсмену из Псковской области Евгению Караваеву присвоили спортивное звание «Мастер спорта России» по легкой атлетике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.
«Приказом министерства спорта России от 29.12.2021 года №168 спортсмену Центра спортивной подготовки Псковской области Евгению Караваеву присвоено спортивное звание "Мастер спорта России" по легкой атлетике», - говорится в сообщении.
Среди спортивных достижений Евгения Караваева, в частности, «золото» на первенстве СЗФО по легкой атлетике среди участников до 20 лет.