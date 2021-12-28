Спорт

Псковичу присвоили звание мастера спорта России по легкой атлетике

Спортсмену из Псковской области Евгению Караваеву присвоили спортивное звание «Мастер спорта России» по легкой атлетике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

«Приказом министерства спорта России от 29.12.2021 года №168 спортсмену Центра спортивной подготовки Псковской области Евгению Караваеву присвоено спортивное звание "Мастер спорта России" по легкой атлетике», - говорится в сообщении.

Среди спортивных достижений Евгения Караваева, в частности, «золото» на первенстве СЗФО по легкой атлетике среди участников до 20 лет.