Спорт

Массажист сборной России по биатлону заболел коронавирусом

Тест массажиста сборной России по биатлону Романа Никитина на коронавирус, взятый на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, дал положительный результат. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Фото: Nordic Focus / Союз биатлонистов России

«Вместе с Романом Никитиным на карантин попадает биохимик Александр Кузнецов, потому что они жили в одном номере. Тест у Кузнецова был отрицательный, но он попадает под понятие "контактное лицо 1-й категории". Карантин до 20 января», - говорится в сообщении.

Ранее СБР сообщил, что биатлонист сборной России Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмен чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно.