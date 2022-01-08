Спорт

Выиграть 5 миллионов рублей в экстремальном шоу собирается псковский атлет

Атлет из Плюссы Семен Кокотлив претендует на победу в финале экстремального шоу «Русский ниндзя» на канале СТС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе телеканала.

Фото здесь и далее: пресс-служба телеканала СТС

Увидеть выступление Семена Кокотлива можно будет сегодня, 10 января, в 19:45 на канале СТС.

Семен Кокотлив — чемпион России по функциональному многоборью, тренер сборной Санкт-Петербурга. Он мечтает выиграть 5 миллионов рублей, чтобы восстановить дом матери после пожара.

«Мне придает много сил поддержка мамы, которая приехала за меня болеть. Естественно, я волнуюсь, но у меня отличные спортивные качества: я очень быстрый, ловкий и готов побеждать», — рассказал Семен Кокотлив.

Съемки шоу проходили в Олимпийском парке, возле стадиона «Фишт», где бельгийская команда собрала сложнейшую трассу, привезенную из Бельгии. Участникам предстояло пройти четыре этапа. Самой высокой точкой съемочной площадки и финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире.