Спорт

Атлет из Плюссы не прошел во второй этап финала экстремального телешоу

Атлет из Плюссы Семен Кокотлив не прошел во второй этап финала экстремального шоу «Русский ниндзя» на канале СТС. Спортсмену не хватило выделенного времени, чтобы пройти все испытания трассы.

Скриншот из шоу «Русский ниндзя»

Семен Кокотлив — чемпион России по функциональному многоборью, тренер сборной Санкт-Петербурга. Он мечтал победить в шоу и выиграть 5 миллионов рублей, чтобы восстановить дом матери после пожара.

Скриншот из шоу «Русский ниндзя»

«Думаю, мама может гордиться своим сыном, потому что теперь он точно кумир многих», - отметила после выступления Семена Кокотлива одна из ведущих шоу Ида Галич.

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Съемки шоу проходили в Олимпийском парке, возле стадиона «Фишт», где бельгийская команда собрала сложнейшую трассу, привезенную из Бельгии. Участникам предстояло пройти четыре этапа. Самой высокой точкой съемочной площадки и финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире.