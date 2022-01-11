Спорт

Псковичей приглашают на тренировки по воркауту

Воркаут-центр в Пскове приглашает на тренировки мужчин и женщин по различным направлениям воркаута (street workout, общая физическая подготовка, подготовка к ГТО, соревнованиям). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

«Вместе со спортивным воркаут-движением вы пройдете курс физической подготовки и научитесь элементам и трюкам на уличной площадке», - отметил он.

Время тренировок :

понедельник, среда, пятница - с 21:00 до 22:30 ( от 7 и выше лет);

вторник, четверг - с 16:00 до 17:30 ( от 7 - до 14 лет);

суббота - с 15:00 до 16:30 ( от 7 - до 14 лет).

Воркаут-центр находится в клубе «Суперфитнес» по адресу: Псков, Рижский проспект, 16, 4 этаж (имеется лифт).