Псковичей приглашают на тренировки по воркауту

Воркаут-центр в Пскове приглашает на тренировки мужчин и женщин по различным направлениям воркаута (street workout, общая физическая подготовка, подготовка к ГТО, соревнованиям). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
«Вместе со спортивным воркаут-движением вы пройдете курс физической подготовки и научитесь элементам и трюкам на уличной площадке», - отметил он.
Время тренировок :
Воркаут-центр находится в клубе «Суперфитнес» по адресу: Псков, Рижский проспект, 16, 4 этаж (имеется лифт).