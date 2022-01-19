Спорт

Великолукская спортсменка примет участие в XXIV Зимних Олимпийских играх

Студентка второго курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Елена Никитина вошла в состав национальной команды по скелетону для участия в XXIV Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, кандидат исторических наук, директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.

Ранее спортсменка заняла третье место в общем зачете Кубка мира по скелетону. На заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице она показала 11-й результат. Кроме того, на этапах соревнований в этом сезоне она дважды брала золото и один раз завоевала бронзу. После восьми этапов спортсменка набрала 1458 очков и стала третьей.

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Напомним, Елена Никитина - четырехкратная чемпионка Европы, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 и трехкратная призерка чемпионата мира.