В России утвердили концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Документ был разработан по поручению президента Владимира Путина, сообщается на сайте кабмина.
Концепция нацелена на создание доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации подрастающего поколения вести здоровый образ жизни. Планом реализации концепции предусмотрено 44 мероприятия по формированию единого физкультурно-спортивного образовательного пространства на территории страны для раскрытия потенциала детей.
Также в рамках концепции запланирована разработка региональных программ развития детско-юношеского спорта и совершенствование материально-технических баз общеобразовательных организаций и спортивных школ.
Реализация концепции будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.