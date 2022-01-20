Спорт

Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Победу одержали норвежцы, преодолевшие дистанцию 4х7,5 километра за один час 12 минут 14,7 секунды с четырьмя дополнительными патронами на восьми огневых рубежах, передает РИА Новости. Россияне уступили им одну минуту 57,2 секунды, использовав 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Третьими стали немцы (+2.04,4; 4).

Российскую команду представляли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В этом сезоне прошла четвертая эстафета на этапах Кубка мира, россияне неизменно оказывались на пьедестале: победа, второе и два третьих места.