Спорт

Названо имя сменщика Третьяка на посту главы федерации хоккея России

Павел Буре сменит Владислава Третьяка на посту главы Федерации хоккея России (ФХР), об этом в воскресенье сообщают отечественные СМИ. Отмечается, что Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. 25 апреля 2022 года ему исполнится 70 лет, тогда он передаст полномочия сменщику.

Павел Буре трижды становился лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал первым в истории российским хоккеистом, чей номер был увековечен клубом НХЛ. Также спортсмен является членом трех залов хоккейной славы.

Как отмечает «Газета.ру», ранее Буре Павел был назначен специальным представителем ФХР по международным делам. В его задачи входят курирование международных отношений, представление интересов ФХР за рубежом, а также в Совете Международной федерации хоккея.