Спорт

Великолучане стали победителями турнира по самбо в Тверской области

Спортсмены из Псковской области стали победителями регионального турнира по самбо «Крещенские морозы», который прошел 23 января в городе Торжке Тверской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ, внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

В соревнованиях приняли участие лучшие самбисты из разных регионов России. Псковскую область, город Великие Луки и клуб единоборств «Отечество - Псковская область» представляли воспитанники СШОР «Экспресс», под руководством Андрея Симонова.

По результатам турнира великолукские спортсмены завоевали две золотые медали, отличились Александр Логинов и Кирилл Кашкин.