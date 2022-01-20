Спорт

Псковичи привезли медали с чемпионата СЗФО по брейкингу. ВИДЕО

Сборная Псковской области привезла 26 медалей с чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по танцевальному спорту в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования». Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Видео здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

200 спортсменов из восьми регионов СЗФО встретились в Архангельске. Псковскую область на соревнованиях представляла команда «Хоть Отбавляй». Спортсмены завоевали пять золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей.

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Стали лучшими в категориях:

Алексей Мартынов (в номинации «Мальчики 7-9 лет 1х1»),

Мария Костина (в номинации «Девушки 13-15 лет 1х1»),

Никита Костин (в номинации «Юноши 13-15 лет 1х1»),

Кристина Кочнева (в номинации «Женщины 19 лет и старше 1х1»).

Также первое место в номинации «Команды 3х3, 16-18 лет» заняла сборная команда, в которую вошли Иван Карпов (Псков), Bgirl Mirage (Калининград), Bboy Gizmo (Архангельск).