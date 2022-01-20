Псковичи привезли медали с чемпионата СЗФО по брейкингу. ВИДЕО

Сборная Псковской области привезла 26 медалей с чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по танцевальному спорту в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования». Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Видео здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова
200 спортсменов из восьми регионов СЗФО встретились в Архангельске. Псковскую область на соревнованиях представляла команда «Хоть Отбавляй». Спортсмены завоевали пять золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Стали лучшими в категориях:
Также первое место в номинации «Команды 3х3, 16-18 лет» заняла сборная команда, в которую вошли Иван Карпов (Псков), Bgirl Mirage (Калининград), Bboy Gizmo (Архангельск).