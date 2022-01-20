Спорт

Псковская легкоатлетка приняла участие в турнире «Битва полов» в Москве

Псковская чемпионка мира среди юниоров по легкой атлетике Наталья Спиридонова приняла участие в юбилейном турнире по прыжкам в высоту «Битва полов». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики, соревнования прошли 23 января в Москве.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

В рамках турнира в одном секторе состязались и мужчины, и женщины, а победителя определили по международной таблице подсчета очков Божидара Спириева. В результате победителем и обладателем большого шлема стал бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк, который взял высоту 2,23 метра, набрав 1117 очков.

Женщинам, чтобы получить 1072 очка, надо было преодолеть высоту 1,85 метров. Наталья Спиридонова справилась с этой задачей с первой попытки. Командное первенство в этот раз было за мужчинами – 6301 очко против 5213 у женщин.

«Прыжки оцениваю на "четверочку". С каждым турниром получается показывать более высокие результаты. Надеюсь, что к главным стартам сезона - чемпионату России среди спортсменов в возрасте до 23 лет и чемпионату России среди взрослых - подойду в хорошей форме», - рассказала Наталья Спиридонова в беседе с РИА Новости.