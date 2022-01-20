Спорт

Стало известно имя капитана сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Фото: ТАСС

Альтернативными капитанами назначили защитников Егора Яковлева («Металлург»), Никиту Нестероа и нападающего Сергея Андронова (оба - ЦСКА).

Вадиму Шипачеву 34 года, в составе сборной России он стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Также вместе с национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды - бронзу (2016, 2017) мирового первенства. Шипачев является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на счету нападающего 24 заброшенные шайбы и 43 результативные передачи, добавило ТАСС.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).