Спорт

«Супер фитнес» предлагает псковичам тренировки по пульсу

«Супер фитнес» предлагает псковичам систему DexBee, которая в режиме реального времени контролирует частоту сердечных сокращений, рассчитывает сожженные калории и показывает пульсовую зону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фитнес-клуба.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Супер фитнес»

Это единственная в городе система DexBee, отметили в клубе. С ее помощью тренеры из «Супер фитнес» сделают тренировку:

максимально эффективной,

без перегрузок сердца,

развивающей для сердца.

Тренер следит за здоровьем занимающихся, контролирует их пульс, что особенно полезно тем, кто только начал заниматься в зале, чтобы исключить перегрузки на сердце.

Так, на экране телевизора отображаются пять пульсовых зон, которые отражают интенсивность занятий, а также сожженные калории. Это помогает сразу увидеть, была ли «отработана» сегодняшняя шоколадка. Также в зависимости от целей и видов нагрузок, занимающиеся могут заработать разные награды.

Уже с 31 января можно записаться на пробное занятие по системе тренировок по пульсу. Однако, как отметили в клубе, количество датчиков ограничено, поэтому желающим советуют поторопиться. Забронировать пульсометр можно по номеру телефона 56-60-80 или по адресу: город Псков, Рижский проспект, 16, клуб «Супер фитнес». Все подробности можно узнать в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».