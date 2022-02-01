Спорт

Определены победители первенства Псковской области по настольному теннису

В Пскове состоялось первенство Псковской области по настольному теннису среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе. Чемпионат собрал более 60 участников из разных муниципалитетов региона, в том числе из Пскова, Печор, Дно, Куньи, Островского и Гдовского и Псковского районов. Впервые в областном турнире участвовала команда из Пыталово. Вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» Юрий Сорокин оказал организационную поддержку чемпионату: призовой фонд соревнования предоставил клуб Nordman.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Юрия Сорокина

«Настольный теннис в Псковской области становится все более массовым и привлекает все больше ребят. В ходе турнира все участники продемонстрировали волю к победе - борьба шла буквально за каждое очко. Для многих этот день стал своего рода экзаменом на мастерство владения ракеткой и шансом доказать, что именно ты - лучший. Тем более, что по итогам этого чемпионата мы проведем комплектование сборной команды Псковской области на первенство СЗФО. Ну а пока, поздравляем победителей!» - отметил Юрий Сорокин, который также является руководителем городской федерации настольного тенниса.

Результаты турнира оказались следующими:

Юноши 2004-2006 г. р.:

Михаил Марцеха, Псков; Владислав Михайлов, Псков; Михаэль Левин, Псков.

Девушки 2004-2006 г. р.:

Карина Филипенкова, Псков; Виктория Воробьева, Пыталовский район; Анастасия Зыкова, Печоры.

Юноши 2007-2009 г. р.:

Егор Будуштяну, Печоры; Назар Лапцуев, Псков; Даниил Федотов, Островский район (Дом детского творчества).

Девушки 2007-2009 г. р.:

Анастасия Беляева, Псков; Анастасия Агеева, Печоры; Алеся Голубович, Псков.

Мальчики 2010 г. р. и моложе:

Владислав Ильин, Печоры; Олег Иванов, Гдовский район; Арсений Савельев, Псковский район.

Девочки 2010 г. р. и моложе: