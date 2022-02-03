Спорт

Чемпионат по ловле рыбы на блесну со льда пройдет в Усвятском районе

Чемпионат по ловле рыбы на блесну со льда пройдет в Усвятском районе. Об этом администрация района сообщила в социальной сети.

Фото: администрация Усвятского района / «ВКонтакте»

Соревнования среди рыбаков состоятся 6 февраля на озере Кляже. Состязания планируются в один тур продолжительностью 5 часов при соблюдении всех норм и требований профилактики инфекционных болезней.

Соревнования будут личными с командным зачетом. В состав каждой войдут три человека.

Регламент соревнований:

8-00 - 8-30 - регистрация участников

8-45 - открытие соревнований

9-00 - старт

14-00 – окончание соревнований, взвешивание уловов, подведение итогов

14-30 - награждение победителей, закрытие соревнований, отъезд участников

Проезд к месту соревнований со стороны поселка Усвяты: по трассе Усвяты - Невель до указателя «Смолино 1,7», далее поворот налево. Со стороны города Невель: по трассе Невель - Усвяты до указателя «Смолино 1,7», далее поворот направо и до места проведения соревнований.

Организационный взнос составляет 200 рублей с человека.