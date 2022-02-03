Чемпионат по ловле рыбы на блесну со льда пройдет в Усвятском районе. Об этом администрация района сообщила в социальной сети.
Фото: администрация Усвятского района / «ВКонтакте»
Соревнования среди рыбаков состоятся 6 февраля на озере Кляже. Состязания планируются в один тур продолжительностью 5 часов при соблюдении всех норм и требований профилактики инфекционных болезней.
Соревнования будут личными с командным зачетом. В состав каждой войдут три человека.
Регламент соревнований:
Проезд к месту соревнований со стороны поселка Усвяты: по трассе Усвяты - Невель до указателя «Смолино 1,7», далее поворот налево. Со стороны города Невель: по трассе Невель - Усвяты до указателя «Смолино 1,7», далее поворот направо и до места проведения соревнований.
Организационный взнос составляет 200 рублей с человека.