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Спорт

Парад олимпийского огня в Пскове предложили вспомнить архивисты

04.02.2022 10:47|ПсковКомментариев: 0

Парад олимпийского огня в Пскове предложили вспомнить архивисты. Фотографии Государственный архив Псковской области разместил в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии Олимпиады 2014 года в городе Сочи, осенью 2013 года по регионам прошла эстафета олимпийского огня. Пронесли его и по улицам Пскова.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области. Зажжение факела эстафеты Олимпийского огня. Хранитель зажигает факел первому факелоносцу, заслуженному мастеру спорта СССР по академической гребле Нине Черемисиной.

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Павел Мищенков (справа) передает эстафету Олимпийского огня заслуженному мастеру спорта СССР по академической гребле Марине Студневой

Заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле Марина Студнева с факелом Олимпийского огня

Заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле Галина Советникова бежит с факелом Олимпийского огня по улице Гагарина

4 февраля 2022 года в Пекине официально открывается зимняя Олимпиада. На ней будут представлены 15 видов спорта, по которым разыграют 109 комплектов медалей.

«Россия рассчитывает на награды в биатлоне, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, сноуборде, фристайле. Первые комплекты наград разыграют уже 5 числа. Кстати, из-за санкций ВАДА российские спортсмены будут выступать под флагом Олимпийского комитета страны. А на церемониях награждения вместо гимна России прозвучит фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского», - добавили сотрудники архива.

Теги: #Олимпиада
Источник: Псковская Лента Новостей
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