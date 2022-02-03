Спорт

Псковские росгвардейцы победили в спартакиаде «Динамо»

Псковские росгвардейцы победили в спартакиаде «Динамо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Региональный отдел ВФСО «Динамо» подвел итоги работы за 2021 год. С февраля по октябрь десять команд правоохранительных органов и воинских частей приняли участие в Спартакиаде.

Соревнования проходили по таким видам спорта, как лыжи, плавание, легкая атлетика (кросс), служебное двоеборье, волейбол, мини-футбол, самбо, пулевая стрельба из табельного оружия и гиревой спорт.

По итогам спартакиады спортивная команда управления Росгвардии по Псковской области заняла первое место. Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.