Спорт

Россия выиграла первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне — это первая медаль зимних Олимпийских игр - 2022 в копилке национальной сборной.

Олимпийской чемпионкой стала норвежка Тереза Йохауг, третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер, пишет РИА Новости.

В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.

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Напомним, первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. Зимние игры продлятся до 20 февраля.