Спорт

Мастер-класс по дзюдо провели для воспитанников спортшколы в Великих Луках

Мастер-класс по дзюдо провели в спорткомплексе «Стрелец» в Великих Луках для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Мероприятие прошло под руководством представителя Псковской областной федерации дзюдо Антона Эрастова. В первой части мастер-класса воспитанникам представили экзаменационные требования оранжевого пояса. Оранжевый пояс - это ученический пояс, который соответствует квалификационной степени 4 кю, отметили организаторы встречи.

Во второй части мастер-класса воспитанники сдавали квалификационный экзамен на право носить желтый пояс, по очереди демонстрируя знания приемов.

«Система "Кю" и "Данов" в дзюдо была введена Дзигоро Кано для наглядного обозначения ученических (кю) и мастерских степеней (дан) дзюдоистов с целью повышения мотивации занимающихся дзюдо. По цвету пояса можно судить о техническом уровне маленького спортсмена», - пояснил представитель КСЕ «Отечество - Псковская область».