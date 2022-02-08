Спорт

Юрий Сорокин передал теннисный стол юнармейцам псковского агротехнического колледжа

Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель федерации тенниса города Пскова Юрий Сорокин передал теннисный стол юнармейцам псковского агротехнического колледжа.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Юрия Сорокина

«Вот и еще один новенький стол для игры в настольный теннис обрел хозяев. На днях передал его юнармейскому отряду агротехнического колледжа по просьбе руководителя отряда Инги Кузьминой», - рассказал Юрий Сорокин в своем Instagram.





Руководитель отряда отметила, что отряд носит имя Героя прославленной 6 роты Дениса Зинкевича. Ребята, по ее словам, очень активные: участвуют в различных патриотических акциях, изучают историю, занимаются спортом.

«Они мечтают проводить тренировки и соревнования по настольному теннису. Но спортивного оборудования у отряда пока немного, поэтому я поддержал инициативу ребят: новый теннисный стол уже доставлен на территорию отряда. Уверен, это позволит привлечь к тренировкам не только всех членов отряда, но и других студентов колледжа», - подчеркнул Юрий Сорокин.