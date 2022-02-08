Спорт

Спортсмены из Пскова завоевали медали на чемпионате России по тхэквондо

Спортсмены из Пскова завоевали медали на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ИТФ. Соревнования проходили в городе Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

Фото здесь и далее: комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова

В мероприятии приняли участие 52 спортсмена спортивной школы «Гармония» под руководством тренеров В. Кочетова, А. Кузьминой, А. Смирновой, А. Соломатовой и Э. Гиносяна.

Участники соревновались в следующих дисциплинах:

формальные комплексы,

весовые категории,

специальная техника,

разбивание досок,

спарринг-командные соревнования,

спарринг постановочный - самооборона.

По результатам чемпионата и первенства пскович Денис Стволов стал победителем в спарринге среди юниоров свыше 75 кг в возрасте 16-17 лет. В личных соревнованиях псковские спортсмены завоевали одну серебряную и семь бронзовых медалей. В командных видах спортсмены из Пскова получили две серебряные и шесть бронзовых наград.