Спорт

Великолукская студентка оказалась на 18 месте по женскому скелетону после двух попыток

Студентка великолукской спортивной академии оказалась на 18 месте по женскому скелетону после двух попыток на Олимпиаде в Пекине. Об этом декан социально-гуманитарного факультета академии Дмитрий Белюков сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: Инстаграм Дмитрия Белюкова

После двух попыток первое место занимает Жаклин Нарракотт (Австралия), второе - Ханна Нейс из Германии (+0,21), третье - немецкая спортсменка Тина Херман (+0,23).

Великолукская студентка Елена Никитина заняла 18 строку рейтинга (+1,65). Кроме того, две других спортсменки из России - Юлия Канакина (+1,17) и Алина Тарарыченкова (+1,26) - заняли 13 и 15 места соответственно.

Третья и четвертая попытки ожидают спортсменов 12 февраля, напомнил Дмитрий Белюков.