Спорт

Архив опубликовал фотографии псковских лыжников 80-х годов

Государственный архив Псковской области опубликовал фотографии лыжников, сделанные в 80-е годы. Соответствующая запись размещена в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Так, на первой фотографии - городские соревнования по лыжным гонкам в Ваулиных Горах Псковского района в феврале 1984 года. Автор съемки И. П. Хандюк.

Слева направо - псковичи Геннадий Цветков, Юрий Ороян, Владимир Оникин – кандидаты в мастера спорта СССР, призеры гонки по лыжам на чемпионате Псковского городского совета ДСО «Спартак». Фото сделал И. П. Хандюк в Ваулиных Горах в феврале 1984 года.

Также архив показал фотографии рабочих завода АТС, участников зимнего спортивного праздника в лесопарке Корытово. Их запечатлел Т. А. Рязанов 25 февраля 1988 года в Пскове.

Этот же фотограф сделал снимок с рабочими завода АТС в лыжной эстафете 25 февраля 1988 года в Пскове.

С. Морозову удалось запечатлеть городской лыжный кросс, который проходил на лыжной базе в лесопарке Корытово 4 февраля 1988 года.

Далее на фото - женский старт в городском лыжном кроссе 4 февраля 1988 года в Пскове. Автор съемки - С. Морозов.

В этот же день в городском лыжном кроссе стартовали мужчины.

Кроме того, Н. Н. Боднарчук сфотографировал лыжную гонку мужских команд на приз газеты «Молодой Ленинец», которая прошла 22 декабря 1985 в Корытово в Пскове.