Спорт

Команда администрации Великих Лук победила на Кубке города по баскетболу

Команда администрации Великих Лук победила на Кубке города по баскетболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Завершился Кубок города Великие Луки среди мужских команд. Два месяца сильнейше коллектива города бились за право стать чемпионом», - добавили в пресс-службе.

Первое место заняла команда «Регион 60», на втором месте - «Спартак». Бронзовые медали взяли члены команды Великолукской государственной академии физической культуры «Великолукская стрела».

Звание MVP соревнований (самого результативного игрока) получил глава администрации города Андрей Беляев, который играл за «Регион 60». Он набрал 154 очка в 5 играх.