Спорт

Женская сборная России победила в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России победила в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Фото: Global Look Press

Россиянки преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми стали немецкие спортсменки (отставание — 18,2 секунды), третьими — шведские лыжницы (+20,7), передает РИА Новости.

Российскую команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Первые два этапа прошли классическим стилем, последние — свободным.

Это третье золото в активе сборной России на Играх-2022. Кроме того, на счету национальной команды четыре серебряных и шесть бронзовых медалей — всего 13 наград.