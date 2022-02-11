Спорт

Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв эстафету на Играх в Пекине, сообщает «Лента.ру». 25-летний спортсмен помог своей команде завоевать первое место по итогам гонки. Россию на старте также представили Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Напомним, ранее Большунов стал лучшим в скиатлоне. Тогда он впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Также в активе лыжника серебро на Играх в Пекине, четыре награды на Олимпиаде в Пхенчхане (три серебра и одна бронза).

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).