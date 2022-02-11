Спорт

Стали известны возможные соперники сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады

Стали известны возможные соперники сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости. 16 февраля национальная команда сыграет с Данией или Латвией. Матч плей-офф между этими сборными пройдет 15 февраля.

Сборная России попала в нижнюю половину сетки, где также располагается команда Финляндии. Финская команда в четвертьфинале встретится с лучшим в матча Чехия — Швейцария. В верхней половине сетки США сыграют с сильнейшим в паре Словакия — Германия. Шведы встретятся с победителем матча Канада — Китай.

Как отмечает «Лента.ру», 11 февраля сборная России досрочно вышла в четвертьфинал турнира. Это произошло после того, как Чехия завершила вничью основное время матча против Швейцарии. Таким образом, ни одна команда в группе А уже не сможет опередить россиян. Последний матч группового этапа против Чехии не имел для сборной России турнирного значения.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).