Спорт

Чемпионат города по баскетболу среди мужских команд завершился в Пскове

Чемпионат города по баскетболу среди мужских команд завершился в Пскове. Участие в соревнованиях приняли 11 команд: «Абсолютное Динамо», «Ника», «Барс», «Политехник», «Анлим», «Элтех», «Викинг», «Дно», «Ника-2», «Политехник-2», «Анлим-2». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова

Чемпионат города стартовал в Пскове 22 января, были сформированы две подгруппы, в которых команды играли по круговой системе; по результатам групповых матчей определились команды-лидеры: «Абсолютное Динамо», «Ника», «Барс», «Политехник». Для определения победителей была запущена круговая система: в трех матчах финала выявляли сильнейших.

Чемпионами города Пскова стали спортсмены из команда «Ника». Под руководством тренера Эдуарда Михайлова юные баскетболисты с значительным превосходством обыграли всех своих соперников, не проиграв ни одного матча. Лучшим игроком в команде «Ника» стал Иван Сафронов.

Второе место под руководством тренера Сергея Лукашова заняла команда «Абсолютное Динамо». На третьем месте оказалась команда «Барс», спортсменов тренирует Александр Кочеряев. Лучшим игроком в команде «Абсолютное Динамо» стал Георгий Михайлов, а в команде «Барс» – Александр Семенов.

Остальные команды по результатам чемпионата города Пскова расположились следующим образом: 4 место – «Политехник», 5 место – «Дно», 6 место – «Анлим», 7 место – «Викинг», 8 место – «Элтех», 9 место – «Политехник-2», 10 место – «Ника-2», 11 место – «Анлим-2».

Ранее сообщалось, что в Пскове прошли финальные матчи чемпионата города по баскетболу среди женщин.