Спорт

Фотографии псковских фигуристок 80-х годов опубликовал архив

Государственный архив Псковской области опубликовал фотографии фигуристок, сделанные в 80-е годы. Соответствующая запись размещена в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

На первой фотографии - соревнования по фигурному катанию на приз газеты «Молодой Ленинец», которые проходили в Пскове на стадионе «Машиностроитель» в феврале 1984 года.

На другом снимке - выступление спортсменки Ольги Кузякиной на этих соревнованиях.





Кроме того, фотограф запечатлел победительницу состязаний, воспитанницу детской спортивной школы Любовь Москалеву.

В кадр также попал выход на лед фигуристки Маргариты Штырковой.