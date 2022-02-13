Итоги массовой гонки «Лыжня России» подвели в Пскове

Стали известны итоги муниципальных соревнований, которые прошли в рамках Всероссийской массовой гонки «Лыжня России 2022» в Псковском районе 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.
Фото здесь и далее: комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова
На гонку зарегистрировались 152 спортсмена, из них 115 человек представляли город Псков, 37 - Псковский район. Участники соревновались на четырех дистанциях в восьми категориях:
Соревнования стартовали в 12.00, в это время состоялся VIP-забег, где свои силы показали представители власти.
По результатам гонки победителями и призерами на дистанции 1,5 км среди девочек стали Олеся Губарева, Анастасия Делюкина и Татьяна Паранина, среди юношей - Дмитрий Виноградов, Марк Михайлов и Денис Оленев.
В забеге на 5 км среди девушек медали получили Александра Гребейникова, Анастасия Евина и Арина Лысенко, среди мальчиков награды достались Егору Шурыгину, Андрею Михайлову и Георгию Пыхтину.
На дистанции 10 км среди женщин победителями и призерами стали Ольга Калина, Марина Игнатьева и Татьяна Никитина, а среди мужчин - Георгий Копаев, Иван Ильин и Максим Чудаков.