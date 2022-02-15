Спорт

Пскович стал лидером по количеству побед на соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима»

Псковский спортсмен Константин Шабанов завоевал медаль на соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима» и стал лидером по количеству побед на этом спортивном мероприятии среди мужчин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Константин Шабанов стал первым в ХХХI соревнованиях «Русская зима» в беге на 60 метров. В комитете отметили, что он одержал уже седьмую победу на этих соревнованиях.

Мероприятие прошло в манеже ЦСКА в Москве в минувшие выходные.