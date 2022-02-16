Спорт

В 2022 году в Псковской области построят девять спортивных объектов

Девять спортивных объектов построят в Псковской области в 2022 году по программе «Спорт – норма жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Фото из архива ПЛН

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина была разработана программа развития спортивной сферы. Благодаря ей по всей стране откроется 145 спортивных объектов. В этом списке оказалась и Псковская область!» - говорится в сообщении.

В регионе в рамках программы появятся пять физкультурно-оздоровительных комплексов и четыре малые спортивные площадки.