Спорт

Пробег «Гдовская весна — 2022» состоится 7 мая

Пробег «Гдовская весна — 2022» состоится 7 мая. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Регистрация на пробег открыта в сервисе O-Time, она продлится до 29 апреля. Принять участие в забеге уже планируют 139 спортсменов. Слоты всех участников, регистрировавшихся на ранее отмененные соревнования, перенесены на майский пробег.

«Мы решили взять на себя ответственность перед вами и, несмотря на рекордный рост ковидной статистики, провести наш очередной пробег "Гдовская весна" 7 мая, — пояснил решение об открытии регистрации организатор пробега Сергей Алимов. — Мы очень надеемся, что к этому времени нынешняя ковидная волна закончится, а очередная не успеет начаться».

Пробег «Гдовская весна» включают в себя преодоление разнообразных дистанций — от 200 метров для самых юных бегунов до полумарафона для взрослых атлетов. Подробности в положении.

Иногородним спортсменам традиционно организуется трансфер из Петербурга, Пскова, Гатчины и Луги, договориться о поездке можно на официальной странице Гдовских пробегов. Кроме того, в этом году организаторы готовы помочь с доставкой любителей бега и скандинавской ходьбы из районных центров Псковской области.