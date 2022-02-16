Спорт

Российский «Король лыж» завоевал третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов завоевал третье «золото» на Олимпийских играх в Пекине. Он стал первым в заключительной гонке программы у мужчин — масс-старте свободным стилем. Из-за плохой погоды дистанцию сократили с 50 до 28,4 километра. Большунов преодолел это расстояние за 1 час 11 минут 32,7 секунды.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, «серебро» также на счету российской сборной — Иван Якимушкин пришел вторым, отстав от Большунова на 5,5 секунды. Третье место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер (+7,0).

Еще один россиянин Артем Мальцев стал четвертым (+10,7), Денис Спицов — шестым (+26,2). Завоевавший на Олимпиаде две золотые медали норвежец Йоханнес Клебо сошел с дистанции на 21-м километре.

В Пекине Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом — до этого он победил в скиатлоне и эстафете 4 по 10 километров, а кроме того — завоевал «серебро» в гонке на 15 километров и «бронзу» в командном спринте. Таким образом, он получил неофициальный титул «Король лыж», который присваивается за победы в двух самых продолжительных гонках на одном чемпионате мира или Олимпиаде.

Для 25-летнего Якимушкина «серебро» стало первой олимпийской медалью. До это он выигрывал «серебро» чемпионата мира — 2021 в эстафете.

Сейчас в активе сборной России шесть золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей Игр-2022 — всего 29 наград.