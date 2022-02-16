Спорт

Пскович стал победителем международного турнира по боксу

Пскович Артур Кулаков занял первое место на международном турнире по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Анатолия Колчина. Соревнования прошли 14-18 февраля в Витебске, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации бокса.

Фото: федерация бокса Псковской области

«Артур Кулаков занял I место!!! Поздравляем с победой Артура и тренерский состав!!!» - говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из семи стран: России, Беларуси, Молдавии, Эстонии, Армении, Сербии и Испании. Турнир является важным этапом подготовки к чемпионату Европы по боксу, который пройдет в городе Пореч (Хорватия) с 11 по 24 марта, уточнили в федерации бокса России.