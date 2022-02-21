Спорт

Байдарки и канаты приобрели для спортшкол Пскова по требованию прокуратуры

Прокуратура Пскова провела проверки и установила, что в некоторых общеобразовательных и спортивных школах города не обеспечены надлежащие условия для занятий физкультурой и спортом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ведомстве отметили, что достаточное количество спортивного оборудования и инвентаря не было предусмотрено в следующих образовательных учреждениях: в спортивных школах олимпийского резерва «Барс», «Надежда», «Ника», спортивных школах «Гармония», «Бригантина», «Мастер», «Лидер», в спортивной школе по футболу «Стрела». Отмечается, что воспитанники этих учреждений не в полной мере были обеспечены спортивной экипировкой. Кроме того, на территории центра образования «Псковский педагогический комплекс» на улице Западной, 19 отсутствовала физкультурно-спортивная зона.

По результатам проверок в адрес главы администрации города внесли представления с требованиями об устранении нарушений. В настоящее время приняты меры к улучшению материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных и физкультурно-спортивных учреждений для детей.

Так, в школу «Ника» поступили пять швертботов и девять байдарок, для «Бригантины» для занятий аэробикой - степ-платформы, коврики, для занятий дзюдо и самбо – маты, манекены, канаты, школа «Мастер» получила оборудование и инвентарь на сумму более двух млн рублей. На территории Псковского педагогического комплекса построили мини-стадион с беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками.

Дальнейшее устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры города.