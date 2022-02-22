Спорт

«Летняя гонка по лесной тропе» пройдет в Пустошкинском районе

Мероприятие «Летняя гонка по лесной тропе» пройдет вблизи базы отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе 21 мая. Об Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов со ссылкой на базу отдыха.

Фото: База отдыха «Алоль»

Каждый участник, преодолевший свою дистанцию, гарантированно получит эксклюзивную медаль, брендированную футболку. Также предусмотрены сюрпризы от спонсоров и организаторов. Кроме того, представители клубов любителей бега в составе четырех и более участников получат сладкий приз.

Забег подготовит команда Edge Ultra. Регистрация на мероприятие открыта по ссылке.