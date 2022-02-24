Спорт

УЕФА переносит финал Лиги чемпионов из Петербурга

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне ситуации на Украине приняло решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Associated Press, ожидается, что соответствующее решение будет объявлено в рамках экстренного заседания исполкома организации, анонсированного ранее в этот день.

Сегодня, 24 февраля, с просьбой о перенесении финала Лиги чемпионов из Петербурга к УЕФА обратилась группа депутатов Европарламента.

Финал Лиги чемпионов УЕФА – 2021/22, который состоится 28 мая 2022 года, планировалось провести на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стадион был построен перед чемпионатом мира – 2018 на месте бывшего стадиона имени Кирова, где проходили матчи футбольного турнира Олимпийских игр 1980 года.